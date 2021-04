Mobilità sostenibile: il 13 aprile si inaugura la Ciclovia del Sole. Si collegherà all'Eurovelo 7

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Il prossimo 13 aprile verrà inaugurato un nuovo tratto della Ciclovia del Sole che collegherà Mirandola a Sala Bolognese (Osteria Nuova) e sarà un pezzo importante del grande progetto della “Verona-Bologna-Firenze”, che si inserisce nell’arteria ciclabile dell’Eurovelo 7 Capo Nord-Malta. Ci sono voluti due anni di lavori sull’ex tracciato ferroviario della Bologna-Verona per rendere percorribili 46 chilometri di una infrastruttura fondamentale per l’incremento della mobilità sostenibile e del turismo dolce per l’Emilia Romagna. All’inaugurazione, che avverrà simbolicamente nel piazzale di fronte all’ex piccola stazione di Bolognina ora dismessa, insieme al ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, al sindaco metropolitano Virginio Merola e al presidente della Regione Stefano Bonaccini, ci sarà anche Davide Cassani, Commissario Tecnico della Nazionale di ciclismo e presidente della Apt Servizi Emilia-Romagna. Oggi la ciclabile corre per 32 chilometri sul vecchio rilevato, mentre per 14 chilometri attraversa centri storici di Comuni che vantano anche importanza storica e interesse turistico (San Felice sul Panaro, Crevalcore e San Giovanni in Persiceto); nello stesso tempo tocca Mirandola e Camposanto”. - (PRIMAPRESS)