Milano si colora di ‘verde’ per l’Ireland Week dal 12 al 19 marzo tra mostre,gastronomia e buskers

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dal 12 al 19 marzo Milano si colora di ‘verde’ per l’Ireland Week. Un pezzo di Irlanda, infatti, sbarca a Milano durante la settimana di San Patrizio, con oltre 50 eventi diffusi per rendere omaggio all’Isola di Irlanda.

L’Ireland Week nasce dal desiderio di mettere in scena l’Irlanda nelle sue diverse forme ed espressioni culturali, con un palinsesto di eventi, per la gran parte gratuiti, che vede protagoniste musica, letteratura, danza, proiezioni cinematografiche, tradizioni, gastronomia, divertimento, sport gaelici e un’attenzione alla sostenibilità, all’insegna del vero spirito irlandese.

La Ireland Week è patrocinata dal Comune di Milano e dall’Ambasciata di Irlanda in Italia e si conferma un appuntamento ufficiale nel denso palinsesto degli eventi milanesi.

Due mostre dedicate alla meravigliosa isola di smeraldo saranno aperte dal 12 al 19 marzo con “Cultura d’Irlanda", mostra in collaborazione con Bell'Europa, e “Irlanda sul piccolo e grande schermo”. Un viaggio fotografico alla scoperta della richezza culturale dell’isola d’Irlanda e dei suoi paesaggi più spettacolari in Via Dante e Corso Garibaldi. Dal 12 al 17 marzo la musica e la danza irlandese diventano protagoniste nelle strade di Milano. Alcune band di buskers (i tradizionali musicisti di strada) e un gruppo di ballerini si esibiranno in un medley di musica pop made in Ireland e danze tradizionali irlandesi dalle 17 alle 19. Locations: zone centrali della città. - (PRIMAPRESS)