Messico: la compagnia aerea Aeromexico volerà senza scalo da e per Roma dal 26 marzo 2023

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL MESSICO - Aeromexico aumenterà i collegamenti tra il Messico e il resto del mondo. Dal prossimo 26marzo 2023, infatti, la compagnia aerea volerà senza scalo da Roma a Città del Messico per la prima volta nella sua storia. Aggiungendo questa nuova destinazione al suo network globale, Aeromexico opererà tre voli settimanali sulla rotta Roma-Città del Messico, aumentando a cinque voli entro il 1° giugno. Ciò andrà a vantaggio anche dei clienti italiani in città come Milano, Torino, Genova, Venezia, Firenze, Napoli, Catania e Bologna, che potranno usufruire di collegamenti più efficienti su tutto il Messico ed anche verso il Centro/Sud America e Caraibi. Con i nuovi voli, l'offerta di Aeromexico per collegare il continente europeo con il Messico aumenterà di oltre il 20% rispetto all'estate del 2022, operando 54 frequenze settimanali. Si tratta della più grande operazione nella storia della compagnia tra i due territori, volando con il Boeing 787 Dreamliner, l'aereo più sicuro, moderno, efficiente ed ecologico esistente. A questo proposito, Pasquale Speranza, Direttore commerciale Europa ed Asia di Aeromexico ha commentato: “Siamo molto entusiasti di aggiungere un'altra destinazione nel continente europeo, che è il risultato del lavoro costante e dell'impegno di Aeromexico per collegare la regione con il resto del mondo. Con questo nuovo volo continuiamo a fare la storia dell'aviazione tra l'Europa ed il Messico". ”Siamo onorati di accogliere Aeromexico ed il nuovo volo diretto tra Roma e Città del Messico - dichiara Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma – Secondo fonti IATA, nel 2019 oltre 220.000 passeggeri hanno volato tra l’Italia ed il Messico rappresentando un bacino di traffico ad elevato potenziale per la connettività aerea, economica e culturale tra i 2 Paesi. Siamo sicuri che il lancio di questa rotta contribuirà a migliorare l’accessibilità, sviluppando flussi e scambi tra il Centro-Sud Europa e l’America Centrale. Dopo un’estate record per le compagnie nordamericane che ad ottobre hanno registrato il +20% di passeggeri rispetto a pari mese 2019, Roma si conferma essere una tra le destinazioni più ambite anche per la prossima Summer 2023”. Il Messico è uno dei cinque paesi più importanti nel settore del turismo a livello mondiale, con quasi 32 milioni di visitatori nell'ultimo anno. È famoso per le sue spiagge, le città coloniali, la gastronomia e la ricchezza culturale. L'ambasciatore messicano in Italia, Carlos García de Alba, ha dichiarato che "L'apertura del volo diretto tra Città del Messico e Roma, in Italia, a partire dal 26 marzo 2023, è una notizia straordinaria. È il risultato di diversi anni di lavoro e rappresenta un riconoscimento da parte del Gruppo Aeromexico del potenziale delle relazioni bilaterali tra Messico e Italia. Questa nuova rotta non solo favorirà il turismo e lo scambio culturale tra i due Paesi, ma servirà anche a promuovere una maggiore crescita economica e sociale tra i nostri Paesi. In Messico siamo pronti a ricevere più turisti italiani ed europei in generale. Senza dubbio, questo volo arriva nei momenti migliori e sarà un grande successo”. - (PRIMAPRESS)