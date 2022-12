Mercatini di Natale: le atmosfere oltre l’arco alpino dalla Francia alla Polonia e l’Inghilterra

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se tutto l'arco alpino è la riconosciuta meta dei mercatini di Natale a partire dalle atmosfere del Trentino ed Alto Adige che profumano di cannella, zenzero e vin brûlé, fuori dai confini italiani la tradizione del Christmas Time assume sfumature diverse. A Colmar nell'Alsazia In Francia, il borgo medievale si presta in modo naturale per accogliere le luci e lo scintillio degli addobbi di Natale con i canti che fanno da colonna sonora alle notti dell'Avvento. Basilea (Svizzera): le piazze di Barfüsserplatz e Münsterplatz sono allestite con ghirlande e abeti illuminati e accolgono bancarelle con cibo e oggetti d’artigianato. Oltre ai concerti e alle attività per bambini, al mercatino di Natale di Basilea si possono trovare prelibatezze come formaggi svizzeri, panpepato o salsicce alla griglia e dolci tipici, come il Basler Läckerli. Praga (Repubblica Ceca) La capitale della Repubblica Ceca si prepara ad ospitare alcuni dei mercatini di Natale più belli d’Europa. I due più famosi sono sicuramente quello nella piazza della Città Vecchia di Praga, tra la Chiesa di San Nicola e il Municipio, e quello nella piazza del castello. Centinaia di casette di legno riempiono la città creando un’atmosfera che rende Praga una delle mete natalizie d’Europa più visitate. Budapest (Ungheria): fino all’inizio di gennaio, la piazza e le strade adiacenti alla Basilica di Santo Stefano sono decorate con luci e addobbi natalizi. Il centro della piazza è occupato da un enorme albero di Natale addobbato con luci colorate, che si erge sulle bancarelle di cibo e oggetti d’artigianato ungherese. Manchester (Regno Unito): la piazza di Albert Square, a Manchester, è la location di uno dei migliori mercatini di Natale in Europa. Di fronte all’edificio neogotico del Municipio di Manchester, questa piazza accoglie centinaia di casette in legno, dove si può acquistare cibo, bevande e oggetti d’artigianato. Poznan (Polonia): la località situata sulle rive del fiume Varta, nella parte occidentale della Polonia, tra la piazza del Mercato Vecchio e quella della Libertà, ogni anno viene allestito uno dei migliori mercatini di Natale in Europa , dove troverete casette di legno con gastronomia e prodotti d’artigianato locale . Nel centro storico, spesso si svolge un festival di sculture di ghiaccio . Una delle attrazioni più famose del mercatino di Poznan è la ruota panoramica situata in Piazza della Libertà, da cui si può contemplare la città impreziosita dalle luci di Natale.

