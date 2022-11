Mercatini di Natale: dal prossimo weekend si accende l’atmosfera tra le Valli dell’Adige e delle Dolomiti

(PRIMAPRESS) - TRENTO - La neve è già arrivata e dalla valle dell’Adige alle Dolomiti, nel prossimo weekend si respirerà l'atmosfera dei preparativi natalizi con il meglio della tradizione artigiana. L'aria pungente della sera si mescola ai profumi di caldarroste, cioccolate calde e la cannella di un fumante vin brulè. Alle risate di un bambino seduto su una slitta rossa, ai colori degli oggetti più diversi da ammirare con occhi stupiti: di legno, ceramica, lana cotta, feltro, cera, in una parola natura. Alle musiche, ai cori. Anche quest'anno la magia dell’Avvento trasforma il Trentino in un grande palcoscenico pieno di luci, di suoni, profumi, dove andranno in scena eventi da vivere per un intero mese grazie ai Mercatini di Natale. Il Mercatino di Natale di Trento giunge quest’anno alla 28a edizione e tornerà ad animare le due storiche piazze del centro, Piazza Fiera e Piazza Battisti, da sabato 19 novembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023. Da sabato 19 porte aperte anche ai Mercatini di Levico Terme tra gli alberi secolari del Parco asburgico, di Arco, nel borgo di Rango, e in molte altre località a partire dal successivo weekend. - (PRIMAPRESS)