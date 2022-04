Marriott Suite: l’emozione di dormire nel tempio dello stadio inglese del Manchester United

(PRIMAPRESS) - MANCHESTER (REGNO UNITO) - Si chiama Sleepover-of-a-lifetime, la nuova offerta di ospitalità turistica della catena alberghiera Marriott con il suo programma di fedeltà Marriot Bonvoy che porta gli appassionati di calcio a soggiornare per una notte in una suite realizzata nello stadio di Old Trafford "casa" del Manchester United. La Marriott Bonvoy Suite of Dreams porterà i fan nel cuore del famoso stadio facendogli vivere esclusive esperienze dietro le quinte e la possibilità di prendere parte al primo pernottamento in uno dei templi del calcio internazionale. - (PRIMAPRESS)