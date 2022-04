Losanna premiata dai Berlin Awards 2021/22 come migliore destinazione “Emergente” della Cultura

(PRIMAPRESS) - LOSANNA (SVIZZERA) - L'esordio della stagione estiva alle porte dà un vantaggio a Losanna che ha ricevuto il premio di ‘Destinazione Culturale Emergente’ ai Leading Culture Destinations (LCD) Berlin Awards 2021/2022. Nominata insieme a Nantes e Jakarta, la capitale del Vaud ha ritirato il prestigioso premio nel corso della cerimonia conclusiva svoltasi il 7 aprile nella capitale tedesca. Un riconoscimento che sottolinea l'impegno congiunto della Città di Losanna e di Lausanne Tourisme per lo sviluppo e la promozione di una scena culturale ambiziosa e diversificata, alla vigilia dell'inaugurazione del nuovo quartiere artistico di Losanna: Plateforme 10.

Paragonati agli ‘Oscars della Cultura’ dal New York Times, gli LCD Awards mirano a premiare la creatività e l'innovazione nel settore. Per Michael Kinzer, Capo del Dipartimento della Cultura della Città di Losanna, questa distinzione è ‘un magnifico riconoscimento dello straordinario lavoro svolto da tutti gli attori culturali della destinazione’. È anche ‘una superba opportunità per l'ufficio del turismo di promuovere l'offerta culturale di Losanna a livello internazionale’ secondo Steeve Pasche, Direttore di Lausanne Tourisme.

Ogni anno, la rete Leading Culture Destinations (LCD) premia le destinazioni e istituzioni culturali più promettenti, affermate ed emergenti. La giuria internazionale afferma che ‘gli LCD Berlin Awards 2021/22 evidenziano i temi della cultura, dell'arte e dei viaggi e presentano esperienze culturali uniche da tutto il mondo. Le destinazioni e istituzioni premiate mostrano quanto sia profonda la simbiosi tra arte, cultura e viaggi’.

Ecco gli altri I vincitori del 2021/22 che vedono salire sul podio dall'India agli USA passando per il Brasile.

Migliore destinazione culturale emergente: Losanna (Svizzera); Miglior festival culturale: Serendipity Arts Festival Goa (India), Migliore esperienza di museo digitale: Museum of Tomorrow (Rio de Janeiro), Migliore istituzione culturale (Nord America): Fotografiska (New York).

Il premio appena conquistato dalla città svizzera contribuisce a posizionare Losanna come metropoli europea dell'arte e della cultura innovativa. Uno status che sarà anche rafforzato, tra qualche mese, dall'apertura ufficiale del nuovo quartiere delle arti: Plateforme 10. Arti visive, fotografia, design e arti applicate contemporanee saranno in dialogo tra loro a partire dal 18 giugno, trascendendo i limiti delle rispettive discipline. - (PRIMAPRESS)