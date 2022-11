Losanna: l'elegante sobrietà del Natale nella Cité medievale tra mercatini e Lumiéres

(PRIMAPRESS) - LOSANNA - Dopo lo schioccare di fruste e i rintocchi dei campanacci che hanno ritmato la parata inaugurale, Bô Noël ha dato il via ad un’edizione del Natale che plasma tradizioni popolari, storia e cultura contemporanea. La Cité, il cuore antico della città, ospita per la prima volta in Place du Chậteau il mercatino dei creativi, i richiami della fonduta all’Igloo du Terroir, e la Grande Ruota da dove si può godere di un panorama unico sui tetti della città. E nella città che ha fatto della sotenabilità una delle cifre dell'ospitalità turistica, ecco il nuovo mercatino che propone rigorosamente prodotti ottenuti da materiali di riciclo. Nella PlacetteAndré - Bonnar, invece, c'è il Gran Mercato allestito fra pareti di cristallo in Place Saint-Françoise le bancarelle degli artigiani in Place Pépinet.

Notti romantiche ed insolite nella camera appositamente allestita nel giardino del Museo Storico. Una doppia dotata di tutti i confort e di un servizio alberghiero su misura, ovviamente da prenotare da prenotare con un certo anticipo. La tariffa (Chf 295.- a notte per due persone) include prima colazione in camera. tasse di soggiorno, parcheggio, due ingressi al Museo Storico, degustazione di vin brulé e 2 fondute in uno delle aree ristoro di Bô Noël. Per i bambini, attività, letture, tour sui poney ed intrattenimenti sull'Esplanade de la Cathédrale e al golosità e ricercatezze culinarie al Marché des Papilles, grande area coperta su Place de l'Europe, o al rinnovato Carnotzet quest’anno su Place de L’Europe. Bô Noël lancia quest’anno anche il Bô Jeu, un'applicazione da scaricare sullo smartphone che invita i visitatori a raccogliere nei vari mercatini i badge per partecipare all’estrazione di buoni per una bevanda calda ed una fonduta.. Le bancarelle sono aperte tutti i giorni dalle 12 alle 20 (il 24 dicembre fino alle 17, chiuso il 25), ipunti ristoro da lunedì a sabato 12.00 - 23.00 / domenica 12.00 - 21.00. La festa collettiva proseguirà fino al 31 dicembre, quando Bô Nouvel-An saluterà il 2022 con la sua famosa Silent Disco Géante di Capodanno. - (PRIMAPRESS)