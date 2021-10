Lo spettacolo del foliage d'autunno nelle Dolomiti del Fanes-Senes-Braies osservato dai glass-cube

(PRIMAPRESS) - BOLZANO - Rincorrere il foliage per godere delle atmosfere dell'autunno e dei suoi colori quando il fogliame degli alberi si tinge di quel colore tra il viola e l'oro. Una delle destinazioni per osservare la trasformazione della natura è sul Toblacher See (lago di Dobbiaco), in provincia di Bolzano, per un soggiorno circondati dai colori dei boschi ma senza filtri. Il soggiorno nei glass cube ecologici in vetro e legno, diventano un nuovo modo per godere della natura cicostante anche quando fuori fa freddo. Si chiamano Skyview Chalets e hanno la particolarità di accogliere gli ospiti sotto un tetto che scompare per lasciare entrare la luce delle stelle e i colori dell’autunno. Un’esperienza che continua passeggiando lungo il percorso panoramico intorno al Lago di Dobbiaco, o semplicemente immersi nell’idromassaggio sul terrazzo del proprio chalet. Queste strutture sono sistemate a poca distanza dai parchi naturali delle Tre Cime di Lavaredo e Fanes-Senes-Braies per passeggiate rigeneranti, magari con gli amici a quattro zampe, per i quali sono stati creati tre chalet personalizzati. - (PRIMAPRESS)