Lo spettacolo del bramito del cervo nelle valli modenesi

(PRIMAPRESS) - MONTESE (MODENA) - Dal 20 al 22 ottobre prossimi, Il Camp Experience Le Casellacce di Swarovski Optik ( swarovskioptik.com ) a Montese tra gli appennini modenesi, organizza un’escursione in off-road con un iconico Land Rover Defender d’epoca per raggiungere spettacolari viewpoint in occasione della stagione degli amori del cervo ed ascoltarne il potente bramito. Con una guida esperta ci si posizionerà in punti d’avvistamento privilegiati dove saranno sistemati i cannocchiali per l’osservazione. Le partenze saranno divise in fasce orarie a partire dalle 6 del mattino sino al tramonto (ore 18) e comprenderanno gruppi di 4 persone ciascuno. (info: Le Casellacce 3284796184) - (PRIMAPRESS)