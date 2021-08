Letture in vacanza: il 10 Agosto Carlo Grande conversa del suo "Il Giardino Incantato" con Aldo Grasso a Farigliano

(PRIMAPRESS) - TORINO - Respirare le atmosfere dell’Alta Langa e del Monferrato, raccontate nell’ultimo libro di Carlo Grande “Il Giardino incantato”, non poteva che essere lì dove il profumo del mosto impregna ogni cosa. Martedì 10 agosto (21-23) ad ospitare un "Un buon libro in cantina, sarà l’Azienda vinicola di Anna Maria Abbona a Farigliano (CN) dove l'autore dialogherà sulla realtà dell'Alta Langa insieme con il critico Aldo Grasso del Corriere della Sera e ai giornalisti Nicola Gallino e Roberto Fiori, al produttore vinicolo Massimo Martinelli e ad Isabella Valletti nel CdA della Società Monregalese dell’Ambiente (SMA). La lettura de “Il Giardino Incantato” di Carlo Grande, non è un libro o una guida di viaggio ma una traccia per compiere un itinerario emotivo in una terra vocata alla viticoltura. Quasi come in un esercizio di retorica, l’autore porta il lettore a smuovere ricordi, emozioni ed impressioni offrendo in ogni pagina spunti di riflessione. Una lettura lenta, non di un fiato ma “sorseggiata” come un calice di Dolcetto o di Barolo magari su una “big bench”, le panchine giganti diventate simbolo dell’Alta Langa. - (PRIMAPRESS)