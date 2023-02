Le Hawai provano ad introdurre una ‘green fee’ di 50 dollari per proteggere le aree verdi

(PRIMAPRESS) - HAWAI - Le Hawaii vogliono far pagare una tassa per l'ambiente ai turisti e destinare il ricavato alla cura e alla protezione delle aree naturali in pericolo. Lo scorso anno i legislatori dello Stato erano andati vicini all'approvazione, ma poi la 'green fee' da 40 o 50 dollari da imporre ai visitatori non è andata a buon fine.Ora intendono riprovarci col nuovo governatore Josh Green,in carica dal 5 dicembre, ha condotto la sua campagna proprio sull'imposizione di una "tassa sull'impatto climatico" da circa 50 dollari a turista (600mln all'anno). - (PRIMAPRESS)