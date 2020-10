Le Canarie entrano nei "corridoi turistici sicuri" del Regno Unito e della Germania

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il ministro dei trasporti del Regno Unito, Grant Shapps, ha appena incluso le Isole Canarie nell'elenco dei territori sicuri per i viaggi, il che implica che i cittadini brittannici che rientrano dall'arcipelago, saranno esentati dalla quarantena e dalle restrizioni di viaggio. “Oggi abbiamo anche appreso che il governo tedesco ha eliminato le restrizioni ai viaggi e le quarantene nelle Isole Canarie - si legge in una nota stampa della governance delle Canarie - una misura che entrerà in vigore il 24 ottobre. L'apertura britannica entrerà in vigore domenica 25. Per il ministro spagnolo dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, "l'ingresso delle Isole Canarie nei" corridoi sicuri "del Regno Unito è un'ottima notizia e offre una nuova opportunità alle isole per iniziare la loro stagione turistica con migliori prospettive". "I governi della Spagna e delle Isole Canarie, insieme ai consigli locali, ai comuni turistici e agli agenti sociali delle Canarie, hanno lavorato intensamente negli ultimi mesi per rafforzare l'immagine delle Isole Canarie come destinazione sicura, un lavoro che inizia a dare i suoi frutti", ha affermato il ministro. Maroto ha ricordato che dallo scorso 9 ottobre le Isole Canarie e le Isole Baleari hanno un protocollo che consente l'apertura di corridoi turistici e che include un sistema di test in origine e destinazione che garantisce ai turisti che visitano gli arcipelaghi viaggi sicuri. Inoltre, ha accolto con favore la decisione del Regno Unito di adottare un approccio regionale nelle sue raccomandazioni di viaggio, come la Spagna ha sempre sostenuto. Poche ore prima, il governo tedesco ha anche annunciato che stava eliminando le restrizioni ai viaggi e le quarantene alle Isole Canarie, una misura che entrerà in vigore sabato 24 ottobre. Il Regno Unito e la Germania sono i due paesi di origine della maggior parte dei turisti che decidono di trascorrere parte dell'inverno sulle isole, quindi questa decisione dei principali paesi emissori rappresenta una tregua importante per le Isole Canarie quando inizia la loro stagione turistica invernale. - (PRIMAPRESS)