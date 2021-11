Le atmosfere del Natale tra i vicoli di Mahè nelle esotiche Seychelles tra gospel e snorkeling

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se in diverse parti d'Europa e del mondo, la pandemia continua ad imporre le chiusure delle frontiere, c'è chi pogressivamente sta recuperando i propri canali turistici con una politica di vaccinazioni e controlli più stringenti. Gli Usa hanno riaperto oggi i collegamenti con buona parte di Europa, Messico e Canada, e altrettanto ha fatto Israele dal 1° novembre sopratutto con il turismo religioso ed ora anche individuale. Tra le isole esotiche le Seychelles sono riuscite a contenere la diffusione del virus e risultano una destinazione di quelle possibili anche per le prossime vacanze di Natale a patto di possedere un green pass valido. Così che Praslin, la seconda isola più grande dell’arcipelago, con il suo iconico “Albero del Bene e del Male”, il “Coco de Mer” che interpreta il maschile e femminile di Adamo ed Eva, appare come un paradiso terrestre. L’ambientazione tropicale tipica di questo territorio se sembra togliere qualcosa alla classica atmosfera del Natale, riesce di contro a restituire l'intrigante condizione del "frutto proibito" preso quando altrove il freddo e le piogge limitano di immergersi nella natura. Ma l'atmosfera del Natale c'è tutta perchè le feste cristiane per le Seychelles sono molto importanti dal momento che la maggior parte della popolazione appartiene alla fede cattolica. Le case colorate e gli edifici vengono addobbati con le classiche luci natalizie, nella capitale Victoria sull’isola di Mahè, si potrà passeggiare per i vicoli ascoltando la musica suonata per strada dalla popolazione locale, tra bancarelle di cibo da strada e barbecue organizzati in ogni angolo. Gli eventi organizzati per la Vigilia di Natale e per il 25 dicembre sono tanti e sempre all’insegna della musica, della danza e del divertimento, che sia in spiaggia con una noce di cocco, in picnic organizzati o in grigliate a bordo dei catamarani, sarà un’esperienza indimenticabile. I festeggiamenti continueranno nell’ultima serata dell’anno con il conto alla rovescia fino alla mezzanotte, falò sulla spiaggia e magnifici fuochi d’artificio che illuminano il cielo di questo angolo nell’Oceano Indiano. I suoni, i colori, i profumi intensi e l’aria festaiola di questa straordinaria cultura avvolgono e coinvolgono tutti. Anche lo scintillio del soloe sul mare turchese sembra giocare a fondersi con le luci natalizie amplificando la magia del Natale. Durante le vacanze natalizie, considerando il clima favorevole, si potrà cogliere l’occasione per scoprire tutto il fantastico mondo marino fatto di fondali con coralli ancora vivi e strapiombi in granito che offrono uno spettacolo di rara bellezza. Grazie alle escursioni di snorkeling e diving nelle calde acque cristalline, si potranno esplorare i tesori protetti delle isole, fare gite in barca ma non solo, perché Mahè, rinominata come “l’isola dell’abbondanza”, è ricca di storia e cultura e qui si potranno pianificare anche visite culturali ai musei o alle gallerie artigianali, ammirare luoghi come il Mercato di Sir Selwyn Selwyn Clarke, la Torre dell'Orologio e il Viale dell'Indipendenza, ma anche osservare le tartarughe giganti nel giardino botanico. L’arcipelago delle Seychelles è incredibilmente armonioso ed equilibrato, le colorate nuvole di pesci, il bianco accecante della sabbia e il celeste dell’acqua rendono questo angolo di mondo un quadro bello e perfetto da togliere il fiato. www.seychelles.travel - (PRIMAPRESS)