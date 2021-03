Lavoratori digitali: l'ufficio si sposta in luoghi esotici. Le offerte della Repubblica Dominicana

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il prolungarsi dei lockdown sta modificando gli stili di vita sempre più caratterizzati dal telelavoro. E c’è anche chi ci ha preso gusto, scoprendo una situazione inedita con i ritiri scanditi con i propri tempi a parte le stressanti e lunghe call in video. In queste dinamiche sta crescendo un turismo da smartworking dove poter lavorare ma stando in luoghi appaganti sotto il profilo dell’atmosfera. E’ cosi che mare, montagna, laghi o campagne diventano destinazioni dei nomadi digitali del lavoro. L’offerta di posti esotici si sta allargando a macchia d’olio offrendo oltre che una location relax per lavorare anche la possibilità di vaccinarsi. L’isola caraibica della Repubblica Dominicana, con un clima caldo tutto l’anno, ha creato delle workstation che consentono di essere collegati con il mondo. L’ Eden Roc Cap Cana, prestigioso resort situato nella costa orientale a Cap Cana, propone il pacchetto staycation “Villa Playhouse” che offre un’esperienza di soggiorno prolungata (dai 20-30 giorni) in una delle ville indipendenti del resort. Le ville sono dotate di cucina completa, piscina privata, ampie zone soggiorno e sala da pranzo, diverse camere, oltre a un maggiordomo 24 ore su 24 e uno chef privato, free wifi e l’allestimento di un’area ufficio. Il pacchetto include anche lezioni di spagnolo, pianoforte, danza, sport, in modo che sia gli adulti che i bambini possano avere un’esperienza formativa durante il soggiorno. Le tariffe partono da 40.000 dollari per un mese, l’equivalente di 590 euro. Il Gruppo Melià ha creato per tutti i suoi resort nel mondo e in Rep. Dominicana (Meliá Punta Cana Beach Resort e The Grand Reserve at Paradisus Palma Real) un’offerta speciale dedicata alla workation: Your office on the beach. L’offerta richiama la possiblità di lavorare in remoto da qualsiasi parte del mondo in uno scenario da cartolina e soggiornando in ottime strutture alberghiere che garantiscono privacy e la pace di cui si ha bisogno per concentrarsi sul lavoro in un ambiente sicuro. E qando si stacca, ci si può disconnettere e divertirsi in strutture dotate di ogni comfort da condividere con il partner, la famiglia o gli amici. Il programma offre uno speciale sconto del 20% su un soggiorno di oltre 21 giorni. Il soggiorno di lavoro in la Repubblica Dominicana sarà senza pensieri perché la destinazione continua ad adottare le misure di sicurezza più complete di tutti i Caraibi, soprattutto con l’attuazione di un piano di copertura assicurativa sanitaria gratuita per i turisti che soggiornano in hotel. Il piano completo prevede la realizzazione di test rapidi eseguiti a campione sui viaggiatori in arrivo, come il test diagnostico del respiro per COVID-19 e soprattutto un’assicurazione gratuita che copre da un possibile contagio COVID-19, attivata al momento del check-in in hotel. Questa assicurazione viene fornita gratuitamente al visitatore e pagata al 100% dallo Stato dominicano. Resta sempre valdo il distanziamento sociale e l’uso di mascherina obbligatori per tutta la durata del soggiorno del visitatore. Il Ministero ha inoltre creato inoltre un centro virtuale sempre aggiornato per rispondere a domande e necessità: https://www.drtravelcenter.com/ - (PRIMAPRESS)