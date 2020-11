La top ten degli hotel italiani premiati da Condè Nast Johansens con gli Awards for Excellence 2021

(PRIMAPRESS) - MILANO - Condé Nast Johansens, tra i leader globali dei viaggi lusso, ha annunciato i vincitori degli Awards for Excellence 2021, il premio annuale ai migliori alberghi del mondo. L’Italia vince in 10 categorie tra le 15 in cui era presente: migliore spa; menu di trattamenti; struttura termale; miglior casa vacanza, villa o appartamento; esperienza culinaria; hotel sull’acqua; hotel di campagna; location per meeting e conferenze, matrimoni ed eventi; esperienza immersiva. I vincitori sono stati annunciati durante un evento virtuale ieri 2 novembre a Londra. Nell’elenco dei vincitori degli Awards for Excellence 2021 di Condé Nast Johansens, sul podio italiano sono saliti: Lido Palace, Lefay Resort Spa Dolomiti, Adler Spa Resort Thermae, casaFantini/lake time, Castel Fragsburg, Grand Hotel Fasano & Villa Principe, Borgo Pignano, Borgo Scopeto Relais, Ca’ Sagredo Hotel e Il Castelfalfi Experience Resort. I premi sono il risultato di un anno intero di voti espressi online, di feedback degli ospiti e report dei Local Experts di Condé Nast Johansens. - (PRIMAPRESS)