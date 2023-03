La stagione turistica 2023 della Croazia riparte dall’euro. Vukelič: “L’effetto Schengen si farà sentire”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La stagione estiva 2023 della Croazia fa il suo esordio con due novità che secondo l'Ente del Turismo Croato caratterizzerà i maggiori flussi turistici. “Con il 1° gennaio l'ingressso ufficiale dell'euro darà la possibilità di pagare in Euro - spiega Viviana Vukelič, direttrice per l’Italia dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo -

per effetto dell'ingresso nell'area Schengen. Non ci sono più confini quindi si può entrare in Croazia senza code alle frontiere interne terrestri e marittime fra la Croazia e gli altri Paesi dello spazio Schengen sia in entrata sia in uscita, mentre i controlli aeroportuali saranno effettuati fino al 26 marzo 2023. Oggi è sempre più facile arrivare in Croazia! Grazie alla sua vicinanza con l’Italia, alla presenza di numerosi traghetti e di collegamenti aerei soprattutto low cost, si può raggiungere le località croate velocemente spendendo poco. L'altra novità - continua Vukelič - è data dalla recente apertura del ponte di Pelješac, si è ridotto anche il viaggio in auto verso la Dalmazia meridionale il ponte stesso è diventato un'attrazione turistica. Non mancano gli investimenti e le nuove aperture sul fronte alberghiero partendo dall’Istria fino a Dubrovnik, così come ricco il calendario degli eventi 2023.

La nostra offerta – conclude Viviana Vukelić, direttrice per l’Italia dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo – è rivolta anche a un turismo presente tutto l’anno, grazie ai nostri prodotti-chiave: cultura e siti Unesco, cicloturismo, nautica, vacanza attiva, business & congressi, enogastronomia. Non dimentichiamo inoltre l’ampia offerta in tema di salute e benessere, con i centri Spa & Wellness e cliniche per la riabilitazione e la fisioterapia che vedono ogni anno la presenza crescente di ospiti da tutto il mondo”. - (PRIMAPRESS)