La Semana Santa di Valladolid tra preghiera, meditazione ed energia spirituale nell’entroterra spagnolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentata a Roma, dal Sindaco di Valladolid, Óscar Puente, la Settimana Santa della città spagnola, dichiarata di interesse turistico internazionale. Il Sindaco, insieme al Direttore dell'Istituto Cervantes di Roma, Juan Carlos Reche, nella sala Dalí dell'Istituto Cervantes. È la settimana che si tiene nell'entroterra spagnolo conosciuto per la presenza della sua industria automobilistica. La Settimana Santa anche se celebrata in molte parti del mondo, quella di Valladolid ha caratteristiche uniche. "La settimana più importante per Valladolid è la Settimana Santa. Sono giorni in cui le tradizioni più peculiari del nostro popolo si riaffermano e si proiettano intorno alla commemorazione della morte e risurrezione di Gesù Cristo", ha dichiarato il Sindaco. Óscar Puente ha anche sottolineato che la Settimana di Pasqua è una risorsa culturale e turistica di primo ordine, e una forma di narrazione estetica di cui i suoi abitanti sono orgogliosi.Durante la Settimana Santa, Valladolid ospita infatti una trentina di processioni che si diramano nelle sue strade e piazze, caratterizzate da silenzio, sobrietà e raccoglimento. In quei giorni, la città diventa anche un museo a cielo aperto, poiché le grandi opere dei maestri della scultura del XVI e XVII secolo scendono in strada. "Non credo di esagerare quando dico che la qualità di queste opere fa di Valladolid una delle principali esposizioni di immagini sacre e religiose del mondo", ha aggiunto il Sindaco, che ha citato in particolare le sculture di Juan de Juni e Gregorio Fernández. "Sono sculture che trasmettono tutta la forza e il dolore della passione di Cristo". Questa emozione è ancora più evidente il Venerdì Santo, quando le 20 confraternite, nate nel XV e XVI secolo, portano in tutte le strade della città i carri allegorici che ricreano la Passione.

"Gli abitanti di Valladolid, indipendentemente da come la pensano o dal loro credo religioso, sono molto orgogliosi della loro Settimana Santa; la considerano un tesoro da conservare e condividere con coloro che desiderano visitare la città per assorbire la sua energia", ha concluso il Sindaco. Questo pomeriggio, alle 17.00, si è tenuta inoltre una presentazione della Settimana Santa all'Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede, in collaborazione con l’Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma e alla presenza del Sindaco, dell'Ambasciatore Carmen de la Peña, del Cardinale Arcivescovo di Valladolid Ricardo Blázquez e del Presidente della Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, Isaías Martínez. Dopo la presentazione ci sarà un momento di networking presso il neo-inaugurato Centro Multimediale Interattivo di Turespaña. - (PRIMAPRESS)