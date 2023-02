La Regione di Murcia si prepara per l'anno giubilare di Caravaca de la Cruz 2024

(PRIMAPRESS) - ROMA - La storica sede dell’ufficio spagnolo del turismo di Piazza di Spagna, riaccende i riflettori su un'altra destinazione: la Regione di Murcia che accoglierà l’anno giubilare di Caravaca de la Cruz 2024. Nell’ambito del Piano Strategico per il Turismo della Regione di Murcia 2022-2032, il CMI diventa uno degli istrumenti fondamentali per la promozione di tutta la Regione e, più nello specifico, di Caravaca de la Cruz, meta per il turismo religioso e culturale. Nella sede capitolina un videowall interattivo consentirà a 6 utenti di navigare contemporaneamente tra più di 8000 punti di interesse turistico. Questo elemento consente agli utenti la navigazione cartografica interattiva su tutti i punti d’interesse della Regione di Murcia e del Cammino della Croce, principale via di pellegrinaggio per giungere la basilica Santuario della Vera Croce, a Caravaca de la Cruz.

In programma anche un ciclo di eventi, presenziali, online e ibridi, dedicati alla Regione di Murcia e all’anno giubilare di Caravaca de la Cruz. Caravaca de la Cruz è la quinta città nella quale è possibile celebrare un Anno Santo (Anno Giubilare) della religione cattolica insieme a Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana, Roma e Gerusalemme. Per questo motivo ogni sette anni qui si celebra l'Anno Santo, che permette di ottenere l'indulgenza plenaria, solenne e universale. - (PRIMAPRESS)