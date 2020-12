La crisi da pandemia fa dire addio a Booking.com for Business. Forse la chiusura già il 1° Gennaio 2021

(PRIMAPRESS) - ROMA - La crisi da pandemia che ha colpito il settore del business travel fa le prime vittime eccellenti. A chiudere, se confermata la decisione, la sua divisione dedicata al mondo dei viaggi per lavoro è booking.com for Business. Questa unit di Booking for Business dispone di una propria piattaforma online dove aziende e professionisti possono gestire i viaggi di lavoro, con tariffe esclusive e soluzioni vantaggiose ma come aveva profetizzato il fondatore di Microsoft, Bill Gates, nel mondo post-coronavirus scomparirà il 50% dei viaggi business e i segnali di questo cambio della società dei consumi si sono già concretizzati. L’Ota, l’Online Travel Agencies ha già inviato una nota ai suoi clienti precisando che ha già interrotto i rapporti con booking.com. Secondo alcuni analisti del settore questa assenza rilevante in Europa della piattaforma potrebbe contribuire a far avvantaggiare l’Italia come destinazione business rispetto ad altre città europee delocalizzate. - (PRIMAPRESS)