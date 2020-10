La Città del Miele premia l’apicoltore di Limana, Claudio Mioranza con il riconoscimento “Miele del Sindaco”

(PRIMAPRESS) - BELLUNO - il miele di rododendro di Claudio Mioranza, apicoltore di Limana, nelle Prealpi bellunesi, è salito sul podio della decima edizione del Premio Il Miele del Sindaco, il riconoscimento ideato dall’associazione Le Città del Miele per premiare il miele d'annata che più di altri porta con sé l'identità e i valori del suo territorio d'origine.Considerato tra i più pregiati, il miele di rododendro è legato alle fioriture alpine di alta quota e rappresenta l'impegno e la passione degli agricoltori che in estate spostano i loro alveari sui pendii alpini più soleggiati oltre i 1.200 metri di altitudine. Quest'anno è toccato a un produttore di, piccola città tipica della montagna bellunese, ricca di cultura e di storia, inserita in un territorio, quello della, ideale per chi ama dedicarsi ad attività a contatto con la natura e con le tradizioni del luogo. Tra i personaggi eccellenti che hanno amato Limana e il suo territorio,, al quale è stato dedicato un itinerario attraverso i luoghi che il giornalista e scrittore amava percorrere, gli stessi che hanno ispirato l'opera I miracoli di Valmorel.Limana ospita ogni anno la- quest'anno dal 16 al 18 ottobre - che, insieme ai festeggiamenti in onore del patrono, San Valentino, è uno degli appuntamenti da non perdere. - (PRIMAPRESS)