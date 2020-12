L’offerta ski di Folgaria e Lavarone tra destinazione “family” e vocazione sportiva che rigenera gli Altipiani Cimbri

(PRIMAPRESS) - TRENTINO - La “grande palestra” di Folgariaski e Lavaroneski sono pronte per ospitare l’allenamento degli atleti agonisti. Si tratta di un progetto “Una sorta di start up per gli Altipiani Cimbri, che ha trasformato in parte il nostro territorio di turismo “family” in sport destination - spiega Alessandro Casti, Ad di Folgariaski - anche grazie alla collaborazione del Presidente Polisportiva Altipiani, Ruggero Carbonari con cui si è lavorato per la destinazione di spazi concepiti per gare FIS”. L’obiettivo è stato anche di mettere in completa sicurezza il Centro Fondo di Passo Coe, assieme a quello di Millegrobbe. La risposta è stata buona con tanti che hanno passato la giornata all'aria aperta con ciaspole, pelli e slitte. "Senz'altro - conclude Casti - il momento storico sta ridefinendo le abitudini di tutti. La montagna sta mostrando la sua capacità di attrazione anche per chi ama il trekking, le ciaspole e il fondo. Resta comunque chiaro che è lo sci a rappresentare il riferimento principale per l’economia dell’intero Altopiano". Sulla stessa lunghezza d’onda è il presidente della Folgariaski Denis Rech: "Abbiamo impostato e attuato un importante lavoro con controlli a tutti i livelli, dagli elenchi che i Club ci trasmettono con gli iscritti alle gare di interesse nazionale all’emissione degli skipass, fino al sistema di prenotazione delle linee di allenamento, suddivise su 3 turni al giorno. I controlli si svolgono puntualmente all’accesso all’impianto, che è aperto solo agli atleti. Si aggiunge l’importante lavoro per garantire gli standard di sicurezza necessari a ospitare tutte le squadre, dalle Nazionali ai Club di territorio. È un sistema complesso ma indispensabile per garantire il rispetto delle regole. Abbiamo trovato grande consapevolezza e senso di responsabilità negli appartenenti ai Club; lo stesso atteggiamento hanno gli esercizi (bar-rifugi-noleggi) che hanno scelto di aprire. Siamo tutti consapevoli del momento difficile e, forse, sarebbe stato più facile rinunciare a ogni possibilità di apertura, ma crediamo fermamente che con queste modalità operative si possa dimostrare come, nel pieno rispetto delle regole e con serietà, lo sci possa essere esercitato in estrema sicurezza, pur con un controllo delle presenze". - (PRIMAPRESS)