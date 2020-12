L'Italia del turismo si mette in vetrina nel mondo con l'IBTM World Virtual di Enit per scoprire le tendenze future

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dall’8 al 10 dicembre 2020 Enit, nell’ambito dell’IBTM World Virtual, ha organizzato appuntamenti di networking, di confronto per promuovere l'Italia e incentivare l'incontro tra centinaia di aziende italiane con i buyers spagnoli e internazionali per una full immersion nel modo di vivere italiano in formato virtuale con 23 aziende assieme a 7 regioni: Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Puglia e Veneto. L'evento ha un'agenda online per ogni singolo operatore presente che potrà organizzare fino ad un massimo di 30 appuntamenti e punta a facilitare anche incontri individuali su misura tra fornitori e hosted buyer prequalificati.

IBTM World diventato virtuale mantiene gli standard a cui ha abituato il settore, e continua a mettere in contatto con i decisori di alto livello di tutto il mondo. L'evento virtuale si svolgerà dalle ore 7 alle 22, per consentire l'accesso a fusi orari diversi in tutto il mondo. La percentuale di buyers presenti è così distribuita: 60% Europe, 17% North Americas, 13% Latin America, 8%, Asia e Pacifico, 2% ME. Le sessioni e i forum della conferenza dal vivo affronteranno alcune delle questioni urgenti dell'industria turistica come la tecnologia, la gestione delle crisi, la sostenibilità e sopratutto le tendenze future. - (PRIMAPRESS)