L’isola d’Elba: una meta estiva a portata d’auto e camper

LIVORNO - Quando la famiglia si allarga con l'arrivo di un, portando a due oppure a tre il conto delle piccole pesti in casa, si complica notevolmente l'organizzazione delle vacanze estive. Le fughe romantiche all'avventura si fanno un lontano ricordo, sostituite da un nutrito. Prima di accendere i motori, bisognadi famiglia o l'amato camper con i viveri, le valige di tutti i componenti, i beni di prima necessità ed i giochi da portare in spiaggia. Posizionato l'intero carico, la famiglia allargata è pronta a partire e a vivere delle esperienze memorabili. Tra le, la regione Toscana propone l', la perla dell'arcipelago toscano. L'è molto apprezzato in quanto alternaper i genitori eper i più piccoli. Inoltre, grazie al recente, è ancor più piacevole andare e tornare dall'isola d'Elba. Dae da tablet, è sufficiente un tocco per guardare tutte le partenze dei traghetti da Portoferraio , il fulcro economico, sociale e culturale dell'isolotto toscano. Qui, in un immaginario cerchio perfetto, si apre e si conclude ilalla scoperta dell'isola d'Elba. Detto ciò, è giunto il momento di raccontarne le affascinanti meraviglie.Durante il soggiorno estivo sull'isola, non mancano certo quei, dove poter scattare una bellissimatutti stretti in un caloroso abbraccio. Il primo da porre nella lista dei preferiti è sicuramenteconsiderato il.Leassicurano una vista mozzafiato, a picco sul mare, che vale certamente il prezzo del biglietto. La prima, chiamata, domina la parte alta del comune isolano, tanto nell'altezza che nell'estensione, mentre la seconda, ribattezzata la, è la regina incontrastata della zona periferica.Al suo interno, sorge anche unin stile neoclassico, dedicato alla figura dell'imperatore.Da villa San Martino, in circa quindici minuti, si può raggiungere, una delle spiagge simbolo dell'Elba. Lì in trepidante attesa, vi aspetta uned una spiaggia color oro. Il fondale è basso e si va diradando lentamente, risultando l'ideale perin completa sicurezza.Si è già detto che oggigiorno è ben possibileo l'amato camper nella, in attesa dell'attracco a Piombino. Tuttavia, bisogna fare chiarezza sulla relativa procedura legata all'È di fondamentale importanza, almeno 2 ore prima della partenza del traghetto, in modo tale da concedere un congruo lasso di tempo al personale della nave per prepararsi.Inserito il veicolo all'interno dell'ampio garage galleggiante, il proprietario dovràper la traversata, in quantoo il camper durante il collegamento marittimo.In chiusura, si tratta di alcune semplicida rispettare per la permanenza a bordo della nave.