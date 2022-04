L’isola “bonita” di La Palma si riprende la sua vita dopo l’eruzione del Cumbra Vieja. Ecco tutte le novità della stagione

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'incubo dell'eruzione del vulcano Cumbra Vieja è finita e l'isola di La Palma, la isla Bonita, è tornata alla normalità. In realtà solo il 10% del territorio era stato colpito dalla lava uscita dal versante meridionale. L'isola riprende i suoi ritmi rilassati e punta sul turismo esperienziale, gastronomia e smart-working. Qui vogliamo presentare le tante sfaccettature di questa isola che regala albe uniche, con vista sulle altre isole delle Canarie; i tramonti più belli da Fuencaliente, El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe, Puntagorda e Villa de Garafía e un’energia che rilassa e ricarica nello stesso tempo. Meraviglioso lo spettacolo della natura, in superficie e sotto il mare con le ondulazioni dei fondali, le fessure nelle rocce, gli archi e le grotte popolate da pesci. Ma anche dall’alto, in parapendio, trasportati dagli alisei; e via terra, con i percorsi di trekking o l’esplorazione in quad o bicicletta per scoprire i luoghi più nascosti dell’isola e ammirare il “mare di nuvole”, un fenomeno creato dall’incontro tra i venti alisei e le alte montagne che le valica sul versante meridionale e poi si disgrega, scendendo lungo il pendio come se fosse una cascata.

La natura senza compromessi è una notte vissuta al Parco Nazionale della Caldera de Taburiente, ammirando un cielo stellato sorprendentemente vicino. Imperdibile il bagno di sole nelle spiagge e nelle piscine naturali: La Zamora, Los Cancajos, Bajamar, Puerto de Tazacorte, Puerto Naos, Charco Verde, Echentive. Tanti i posti dove fare una grigliata con gli amici in mezzo alla natura: Refugio del Pilar (El Paso), El Jable (Tijarafe), Laguna de Barlovento e Sorgenti Las Mimbreras (Barlovento) e Montaña de la Breña (Breña Baja).

Non esiste viaggio senza l'esperienza di sapori che mescolano antiche tradizioni con contaminazioni di giovani chef magari durante la vendemmia di Fuencaliente o alla festa dei mandorli in fiore a Puntagorda; nei mercatini e nei musei come quello della banana, del gofio – una farina con cereali tostati prima di essere macinati - o la Casa del vino. La rete di ristoranti, chioschi e osterie è per tutte le tasche e tutti i gusti. Tra le specialità che vanno assolutamente scoperte ci sono le “rapaduras”, dolci di miele e mandorle, e i “quesos de almendras”, formaggio e mandorle; “papas arrugadas”, piccole patate cotte con la buccia, la minestra “de picadillo” con carne e verdure e la salsa mojo, che può essere rosso per i piatti di carne o verde per quelli di pesce.

Un capitolo a parte meritano le proposte di La Palma per fare smart-working per i Nomadi digitali tanti motivi per cui restare. Innanzitutto la grande varietà di spazi permette di scegliere ogni giorno un luogo diverso: dalla vetta di un vulcano a una spiaggia di sabbia nera, da un’incantevole piazzetta nel centro di un paesino al verde lussureggiante dell’interno. Ci sono altri fattori come la tranquillità, il ritmo lento e la mancanza di ingorghi che invitano a non stressarsi. E poi la facilità di connessione e di spostamenti, i tanti servizi per ogni esigenza, il costo della vita, il clima e i collegamenti nazionali e internazionali che la rendono la meta ottimale per lavorare da casa, in sicurezza e con rispetto per l’ambiente.

Tra le novità di quest'anno la riapertura del Centro Visitatori dell’osservatorio di San Roque del los Muchachos e a ottobre torna la corsa di montagna “Transvulcania”. Il primo è a 2.426 metri di altezza, adiacente al più importante osservatorio del mondo. E’ diviso in 3 stanze: la prima è chiamata “Una finestra sull’universo”, dove scoprire i motivi che hanno portato a scegliere l’isola di la Palma per l’Osservatorio; nella seconda, “Esplorando l’universo”, ci si addentra nelle profondità del cosmo e della scienza; nella terza, “Ritorno alla Terra”, si scoprono le tradizioni e il patrimonio naturale e culturale del comune di Villa de Garafía, che ospita l’Osservatorio. La seconda novità riguarda la corsa di montagna “Transvulcania”, una competizione di trail e sky running che si svolge dal 20 al 23 ottobre sul percorso di 74,6 km.

Per raggiungere La Palma dall’Italia, ci sono i collegamenti con la compagnia aerea Iberia via Madrid e con Vueling via Barcellona, mentre Binter collega Torino e Venezia alle diverse isole Canarie con voli settimanali. Inoltre, le compagnie di navigazione continuano a fare la spola 3 o 4 volte al giorno tra La Palma e Tenerife. - (PRIMAPRESS)