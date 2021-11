L’Hotel Avenida Libertade in Portogallo vince l’Excellent Awards 2022 della guida Condè Nast

(PRIMAPRESS) - LISBONA - L’hotel di charme nel cuore di Lisbona che porta la firma di Miguel Câncio Martins, architetto portoghese celebre per il proprio lavoro in locali mitici come il Buddha Bar o il Thiou a Parigi, lo Strictly Hush a Londra e il Man Ray a New York, vince il titolo di “ Best Value Experience ” secondo gli Excellence Awards 2022 di Condé Nast Johansens . Situato in un palazzo settecentesco il cui esterno è stato lasciato inalterato, presenta gli interni che si ispirano alle residenze urbane della borghesia portoghese. Nella lobby Câncio Martins ha creato un’atmosfera che richiama la “way of life” portoghese, di nuovo in bilico tra passato e futuro. L’obiettivo è stato ideare uno stile che affondasse le proprie radici nell’identità lusitana e lisboeta. L’ Hotel Avenida Liberdade , che fa parte della Lisbon Heritage Collection , è il vincitore della categoria “Best Value Experience” agli Excellence Awards 2022 di Condé Nast Johansens. È stato annunciato lo scorso 8 novembre nel corso della premiazione che si è tenuta a Londra. La guida Condé Nast Johansens, per premiare l’eccellenza dell’ospitalità degli alberghi di tutto il mondo, organizza ogni anno una competizione in diversecategorie, risultato dei voti espressi online dagli ospiti e dai report dei suoi Local Experts. I voti vengono espressi durante tutto l’anno e sono un segno di grande apprezzamento e profonda fiducia. Nel 2017 lo stesso hotel aveva già raccolto consensi agli Awards for Excellence 2018 con la vittoria nella categoria “Best Luxury Value” e l’anno scorso gli Heritage avevano vinto gli Awards for Excellence 2021 con l’Hotel Britania premiato nella categoria “Best Service”. La facciata blu dell'Heritage Avenida Liberdade spicca in un complesso architettonico sulla principale arteria della capitale, l’Avenida da Liberdade. Oggetto di un'attenta ristrutturazione, questo edificio del XVIII secolo è tornato in vita grazie a un progetto di natura unica. Progettata da Miguel Câncio Martins, i cui interventi nelle capitali più cosmopolite sorprendono per la loro audacia e creatività, la paternità di questa ricostruzione emerge dalla semplificazione delle barriere fisiche tra la città e l'hotel. Scopo del restauro è stato quello di mantenere il maggior numero possibile di elementi originari: la facciata settecentesca, il bugnato, le ringhiere della veranda, il portone ligneo e le persiane con la loro lavorazione originale in ferro, nonché le piastrelle pombaline (azulejos) all'interno, sono stati oggetto di un accuratoe meticoloso restauro. All'esterno è stata conservata l'integrità del disegno architettonico, mantenendo gli eleganti tratti che caratterizzano l'età pombalina. - (PRIMAPRESS)