L’atmosfera del cammino di Santiago di Compostela nel cuore di Milano per il Xacobeo 2021

(PRIMAPRESS) - MILANO - Le suggestioni e l’atmosfera che si crea durante un pellegrinaggio è una sensazione difficile da raccontare se non si è vissuta almeno una volta. Uno dei cammini per eccellenza è quello di Santiago di Compostela. La rete di itinerari che, a partire dal Medioevo, i pellegrini hanno percorso attraverso l'Europa per giungere alla Cattedrale di Santiago di Compostela in Galizia presso la quale si troverebbero le reliquie dell'Apostolo San Giacomo il Maggiore.Il prossimo 31 dicembre alle ore 16.30 Santiago di Compostela sarà presente nel cuore di Milano. Infatti, verrà trasmessa in diretta la apertura della Porta Santa della Cattedrale di Santiago de Compostela, che segna l’inizio dell’Anno Santo Compostelano 2021, sul led wall Samsung collocato sui ponteggi del transetto nord del Duomo di Milano (Piazza del Duomo, lato Rinascente). La trasmissione dallo schermo del Duomo diventa un simbolo di unione con i pellegrini italiani che, dopo gli spagnoli, sono i più affezionati al Cammino di Santiago. Nel 2019, infatti, l’Ufficio del Pellegrino a Santiago di Compostela ha ricevuto in totale 347.578 pellegrini di cui 28.749 sono stati italiani, prima dei tedeschi, americani e portoghesi.Il Xacobeo 2021 (Anno Giacobeo), che richiamerà visitatori e pellegrini da tutto il mondo, coinvolge molte regioni spagnole ed in particolare la Galizia, nel cui capoluogo, Santiago de Compostela, termina il Camino, lo storico pellegrinaggio che traversa l’Europa e che, in oltre un millennio, ha percorso milioni di persone per giungere alla tomba di San Giacomo, situata nella Cattedrale della città.Santiago de Compostela, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità nel 1985, celebra l’Anno Santo ogni volta che il 25 luglio cade di domenica. Questo accade con una sequenza temporale che si alterna ogni sei anni, poi cinque, sei e infine undici anni. Si inaugura con l'apertura della Porta Santa la sera del 31 dicembre dell'anno precedente. Come un simbolo della durezza del Cammino, l'arcivescovo di Santiago colpisce con un martello d'argento tre volte dall'esterno il muro che chiude questo accesso. La porta rimarrà aperta i dodici mesi successivi e sarà l'accesso che utilizzeranno i pellegrini per entrare nel tempio.La creazione dell'Anno Santo a Santiago risale al XV secolo. Si ritiene che il primo della storia sia stato il Giubileo del 1428, o forse quello del 1434, entrambi indetti dall'arcivescovo Don Lope de Mendoza.Gli ultimi quattro anni santi sono stati il 1993, il 1999, il 2004 e il 2010. Durante tutto l'Anno Santo i pellegrini che lo desiderano possono ottenere l'indulgenza plenaria (perdono dei peccati) in qualsiasi giorno. Ottenere l'indulgenza plenaria è conosciuto anche come ottenere il Giubileo. Per questo motivo, i pellegrini devono osservare alcuni precetti indicati dala Chiesa, come visitare la cattedrale di Santiago oltre a pregare e a ricevere i sacramenti della penitenza (confessione) e della comunione. Oltre alla trasmissione sul maxi schermo del Duomo di Milano, l a cerimonia si potrà seguire anche in diretta streaming sul canale youtube della televisione regionale galiziana: https://youtu.be/CMPkNRdbrAsmilan @tourspain.es - (PRIMAPRESS)