Itinerari outdoor nel cantone svizzero del Vaud tra e-bike e il sentiero dell'arte Ailyos

(PRIMAPRESS) - LOSANNA (SVIZZERA) - Un’estate quella che si è appena aperta, caratterizzata perlopiù dal voglia di contatto con la natura ed esperienze di itinerari outdoor. Mai come quest’anno, abbiamo compreso il valore del “respiro” della natura. Il cantone del Vaud, in Svizzera, è sinonimo di plein-air con le sue valli montane e infiniti altopiani. Per nuovi e più consumati trekker o biker, il Vaud ha disegnato 5 itinerari in pieno spirito outdoor.è il concept nuovo e originale per fare dialogare tra loro la natura e l’arte. In pratica si presenta come una galleria en plein air che promuove il talento dei creativi del Cantone di Vaud invitati a trovare ispirazione nelle vallate montane, in riva ai laghi e tra i rilievi della regione alpina tra Aigle, Leysin e Col de Mosses. In pochi anni, questa rassegna è diventata un forte motivo di attrazione per gli escursionisti, che si possono imbattere nelle installazioni casualmente, ma, volendo, anche potendo contare sulle indicazioni di vere e proprie guide per seguirne la traccia. Le opere appena sistemate lungo il percorso resteranno in “vita” sino al 24 ottobre. Bisognerà fare attenzione a guardarle per cogliere il tema di riferimento che ha ispirato una quarantina di artisti internazionali: quello della ”trasformazione” che finisce con il creare una fluida fusione con la natura circostante. Muovendosi nella parte nord-occidentale della Svizzera, il Giura è diventata una meta per gli appassionati di bicicletta con itinerari che si snodano dalle discese del Dōle alle vallate del Joux seguendo il tracciato del, un percorso di 120 chilometri su strade che attraversano una vasta area naturalistica. Miniature di borghi fioriti ai balconi e soste a piccoli caseifici dove il profumo di formaggi freschi ne tracciano l’indirizzo. Un indirizzo per seguire l’organizzazione di questo itinerario è l’agenzia Eurotrek che ha ipotizzato una partenza da Nyon con due notti lungo il percorso compreso il trasferimento di bagagli sino al luogo d’arrivo ( eurotrek.ch ). L’occasione dell’itinerario nel Giura, questa’anno offre la possibilità di inaugurare le camere panoramiche appena rese disponibili per l’Albergo Mille Stelle. Si tratta della definizione, assegnata a giusta ragione all’Hotel du Chasseron, abbarbicato su una terrazza a 1607 metri che offre la possibilità di dormire in due strutture a forma di botte con il tetto avvolto dalla volta celeste. - (PRIMAPRESS)