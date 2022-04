Itinerari austriaci: due saggi in libreria per scegliere di partire sulle tracce delle donne degli Asburgo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Principesse tristi, matrimoni travagliati, privato e politica, diademi e dimore, intrighi e potere: la storia con la G maiuscola e le tante storie ad essa collegate continuano ad affascinarci: al cinema, su Netflix e in saggi e romanzi. Sono la giunta spinta a programmare un viaggio in una destinazione vicina all'Italia stimolante per natura e antiche dimore dal fascino intatto. Per scegliere un itinerario vale anche la pena lasciarsi coinvolgere da due nuovi saggi, freschi di stampa, dedicati alle donne della dinastia degli Asburgo: “La regina e l’imperatrice: Maria Antonietta e Maria Teresa tra rivoluzione e riforma” di Alessandra Necci, e “Gli Asburgo: Da Sissi a Zita” di Raffaella Ranise, entrambi per Marsilio Editore. Ma non solo gli Asburgo hanno fatto la storia dell'Austria, sono tanti altri personaggi illustri, donne e uomini che hanno lasciato le loro testimonianze nel corso dei secoli, da ritrovare in castelli e ville, residenze di città e dimore di campagne. Luoghi affascinanti e intrisi di fascino, da vedere e da vivere. - (PRIMAPRESS)