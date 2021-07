Israele, la ripartenza del turismo tra spiagge e trail nei luoghi sacri con il cammino di Emmaus

(PRIMAPRESS) - MILANO - Israele è pronta a ripartire in sicurezza per il turismo. I dati confortanti delle vaccinazioni somministrate e le misure anti-Covid ridotte all’aperto hanno riportato normalità a ristoranti, teatri e cinema “ma sono sopratutto spiagge e parchi a dare il senso della ripresa” aveva commentato Kalanit Goren Perry, direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo nella recente conferenza stampa tenutasi a Milano per presentare la prossima stagione turistica che si presenta con numeri interessanti a partire dal primo agosto. Accanto all’offerta tradizionale, questa stagione è caratterizzata, come da un trend generale, dal turismo “lento” fatto anche di trekking e percorsi outdoor.

Il cammino di Emmaus, è un sentiero che dall’area di Abu Gosh si snoda nella natura per 20km fino a Gerusalemme. Il percorso è stato realizzato grazie all’impegno della fondazione Saxum. Saxum Emmaus Trail è un'esperienza escursionistica che inizia al Saxum Visitor Center, ad Abu Ghosh, e termina alle rovine bizantine di Emmaus Nicopolis. Sono 20 chilometri di natura e storia mentre cammini sulle orme di Gesù.

Tra i trail a piedi dal forte contenuto mistico è da segnalare anche Ein Karem, il luogo dove Mary è andata a trovare Elisabeth quando ha saputo che sua cugina era incinta. Ma al di là degli aspetti religiosi i trail ormai fanno parte di un turismo active ma dalla forte componente di meditazione per ritrovare il contatto con se stessi.

Appuntamento imperdibile il Jerusalem Film Festival che si terrà dal 24 agosto al 4 settembre. - (PRIMAPRESS)