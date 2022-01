Israele: dal 9 gennaio ingressi autorizzati per l'Italia e paesi "arancioni". Ecco chi potrà entrare

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Dal 9 gennaio 2022 Israele adotterà nuove regole per gli ingressi per i cittadini stranieri provenienti da paesi arancione. Il Primo Ministro di Israele, i Ministri degli Affari Esteri, della Sanità, degli Affari interni, del Turismo e dei Trasporti hanno definito che a partire da domenica 9 gennaio 2022 agli stranieri vaccinati o guariti, provenienti da Paesi definiti "arancioni", come di fatto è considerata l'Italia, sarà consentito l'ingresso in Israele. La procedura di ingresso secondo le norme appena varate, prevede la compilazione di un modulo online per ogni singolo cittadino straniero che programma l'ingresso in Israele; un test PCR (entro le 72 ore prima dell'ingresso in Israele) o un test antigenico (entro le 24 ore prima dell'ingresso in Israele) da effettuarsi nel Paese di provenienza, in questo caso in Italia; esecuzione di un test PCR al momento dell'arrivo in Israele con conseguente ingresso in isolamento per 24 ore o fino a quando non perverrà la comunicazione dell'esito negativo del test medesimo. Nei prossimi giorni il Ministero della Salute presenterà l'elenco aggiornato dei Paesi arancioni. - (PRIMAPRESS)