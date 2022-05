Israele: dal 21 maggio si viaggia senza l’obbligo dei test. Goren: “Ad Aprile entrati 5mila italiani”

Ph. Imot Mar Morto

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV - Da domani 21 maggio si potrà entrare in Israele senza più nessun test molecolare o antigenico. Ad annunciarlo in Italia è Kalanit Goren, la direttrice dell'Ufficio Nazionale del Turismo Israeliano di Milano che spiega come la decisione sia stata state presa a fronte di un lento e consistente aumento del turismo in entrata in Israele dopo la pandemia. Ad aprile 2022, secondo i dati forniti dall'Ufficio del Turismo, sono stati registrati 207.400 arrivi turistici (contro i 30.200 di aprile 2021 e i 405.000 di aprile 2019). Solo 5.000 turisti sono entrati in Israele nel mese di Aprile dall'Italia. "Abbiamo lavorato con grandissimo impegno per arrivare a questo dato straordinario e a questo traguardo. Il nostro grazie più sincero va a tutti gli operatori del turismo che hanno voluto sempre lavorare al nostro fianco e ai colleghi della stampa e del mondo dei media che sempre, con grande impegno, hanno tenuto vivo l'interesse verso la nostra destinazione" ha dichiarato Kalanit Goren. - (PRIMAPRESS)