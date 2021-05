Isole Cook, i tutorial “sostenibili” delle irriverenti zie cookesi diventano virali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le Isole Cook, in Nuova Zelanda, hanno scelto di lanciare messaggi di “sostenibilità” per i loro luoghi che attraverso dei divertenti tutorial stimolano i turisti a temere comportamenti rispettosi dell’ambiente. Per i LOL , Lots of laughs, sono state scelte due irriverenti ed impertinenti zie locali. Le Naughty Aunties, vengono dalle Isole Cook e ne combinano di tutti i colori! Ogni settimana su Vimeo c’è un link per guardare le ambasciatrici delle Cook Islands mentre fanno divertentissimi video tutorials sull’ecosostenibiiltà e sicurezza delle proprie isole. Gli episodi sono in inglese ma cliccando sull’icona cc, si potrà seguire l’episodio con i sottotitoli. https://vimeo.com/showcase/8088926 - (PRIMAPRESS)