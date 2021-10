Irlanda: viaggio nella Wild Atlantic Way, la più lunga strada costiera del mondo con i suoi 2.500 chilometri

(PRIMAPRESS) - IRLANDA - Ogni stagione è buona per mettersi in viaggio e percorrere i 2.500 chilometri della Wild Atlantic Way, basta portarsi dietro un trolley “all season”. Questa strada che costeggia tutto il versante ovest dell’Irlanda, è un must per viaggiatori che apprezzano lo spirito wild di questa “Route 66” europea, la più lunga arteria costiera del mondo. Un lungo tratto nel nord dell’isola è quello attraversato dalla mitica North West 200, la gara di motociclismo stradale che ogni anno vede arrivare motociclisti da ogni parte del mondo. E’ l’Irlanda più essenziale che si lascia scoprire in moto o in macchina o persino in bicicletta da Malin Head, il promontorio battuto dal vento che raggiunge il punto più settentrionale d’Irlanda, alla dolce bellezza di Kinsale, vivace cittadina del sud d’Irlanda nella Contea di Cork. La costa ovest dell'Irlanda con i suoi paesaggi epici, si respira con i profumi portati dal vento che mescola l’aria salsa al profumo intenso dell’erica. E’ facile pensare come questo luogo dai forti contrasti della natura, abbia ispirato viaggiatori di tutti i tempi, poeti e pittori, con il suo paesaggio punteggiato di muretti a secco, cottage dal tetto di paglia, aspre montagne e spiagge deserte ai confini della vecchia Europa. - (PRIMAPRESS)