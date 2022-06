In viaggio nella Repubblica Ceca per l’Indian Riders Fest dal 10 al 12 giugno

(PRIMAPRESS) - PRAGA - L'Indian Riders Fest, il più grande raduno di motociclisti delle più longeve moto americane, si terrà in Europa, nel sud della Boemia, nella Repubblica Ceca a Budweis (České Budějovice) con più di trenta nazionalità che portano oltre mille motociclette Indian da tutto il continente e anche oltre .

Dal 10 al 12 giugno, la seconda edizione dell'Indian Riders Fest offrirà un imponente villaggio eventi nel vasto centro espositivo nel cuore della città, dove tutti i motociclisti avranno accesso con le loro moto.

Un'ampia area Indian Motorcycle accoglierà tutti i partecipanti con venti degli ultimi modelli disponibili per i test ride, tra cui il nuovo Scout Rogue e Indian Pursuit. Inoltre, ci sarà una presenza ufficiale della concessionaria di motociclette indiana per fornire assistenza e manutenzione complete. - (PRIMAPRESS)