In Italia si sceglie sempre di più la vacanza con il noleggio auto. Ecco perchè

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per molti italiani, le vacanze, almeno fino all'anno scorso e cioè prima della pandemia, sono un´occasione da cogliere al volo per viaggiare. E, per chi ama la comodità dell’auto, sempre più a portata di mano - e di portafoglio - c'è ora l'opzione noleggio. Importante è aver gli strumenti adatti per poter scegliere la modalità di noleggio auto più vantaggiosa. Che sia perché si vuole avere a disposizione un’auto nella destinazione scelta, ma non si vuole allo stesso tempo raggiungere la meta con la propria auto, o che si tratti di una necessità per viaggi lavoro, o ancora di una scelta, per un viaggio in stile road trip, noleggiare un mezzo a quattro ruote sta diventando anche in Italia una pratica piuttosto sfruttata. Per il noleggio auto esistono molte le possibilità offerte dal mercato, aumentate insieme alla domanda. Le motivazioni che spingono a preferire il noleggio all’acquisto sono svariate, prima fra tutte, in questo lungo periodo di crisi, quella economica. Il, infatti, che comporta noleggiare un veicolo, va dal 20 al 35% rispetto ai costi di acquisto e mantenimento, dato che nel canone sia esso giornaliero che mensile del noleggio è comprensivo di assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la gestione di eventuali contravvenzioni del codice stradale. Come sempre è bene informarsi sulle condizioni del noleggio per evitare spiacevoli imprevisti.Le assicurazioni auto hanno ormai sviluppato un´ampissima gamma di soluzioni per tutte le diverse esigenze: come l´per chi compie solo brevi tragitti, o quella sospendibile per chi utilizza ´auto solo in determinati periodi. Normalmente i noleggi auto prevedono due o tre modalità assicurative differenti, anche a seconda dei modelli di auto disponibili e delle tempistiche del noleggio, a copertura totale o parziale. Assicuratevi anche, nello scegliere il fornitore adatto a voi, di aver calcolato bene ildi assicurazione, carburante, etc. per non finire con lo spendere molto di più di quello che vi eravate prefissati.Le compagnie di noleggio auto, come quelle assicurative, sono cresciute numerose negli ultimi anni. Alcune offrono servizi completamente diversi, come auto di lusso, mezzi per il trasporto di oggetti ingombranti, etc. Altre offrono gli stessi servizi a prezzi leggermente diversi. Allo scopo di dare una panoramica completa all'utente finale e un servizio efficiente, sono nati in Rete dei portali all'interno dei quali è possibile, non solo confrontare le varie offerte presenti sul mercato del noleggio auto, ma anche effettuare prenotazioni e pagamenti online e in tutta sicurezza.Che pensiate a un noleggio a lungo a termine invece che all´acquisto di una nuova auto, o a un semplice transfer in tutta comodità dall´aeroporto di destinazione delle vostre prossime vacanze, o ancora a un noleggio auto per un road trip in Sardegna evitando così gli elevati costi del traghetto, sarà facile trovare una soluzione adatta alle vostre esigenze e alle vostre tasche, ancor di più se avete un po´ di dimestichezza con Internet.Tra le tante opportunità che abbiamo trovato sull arete per le prenotazioni online ne abbiamo selezionata una tra le più vantaggiose sia in termini di prezzi che di servizi ed efficienza. E' Discover Cars, azienda leader nella prenotazione online per il noleggio auto. Mette a confronto le offerte proposte da diverse imprese di noleggio auto per aiutare i clienti a scegliere l'auto perfetta per il proprio viaggio. Ed in una classifica di gradimento dei clienti ha finora ottenuto recensioni del tutto positive. Ecco perchè tra tante la consigliamo. Ma anche perchè si differisce dagli altri siti di prenotazioni online di auto perchè a differenza di molti competitor che nascondono i supplementi e i costi aggiuntivi, invece le offerte che trovi su Discover Cars includono già tutti i supplementi, le tasse e gli extra obbligatori, così da non avere alcuna sorpresa all'arrivo all'ufficio di noleggio. Quante volte prenotando da un sito esterno ed arrivando al check in si scopre che ad esempio per avere una copertura maggiore bisogna integrare con un costo semmai maggiore di quello pagato per tutto il noleggio? Sicuramente molte volte. Ma abbiamo invece testato Discover Cars e prenotando attraverso il loro sito questi inconvenienti non accadono mai.Prenotare in anticipo perché molte volte i rezzi aumentano man mano che la data di inizio del viaggio si avvicina. Prenotare in anticipo per risparmiare e non avere alcuna preoccupazione si può sempre modificare o annullare gratuitamente la prenotazione se i programmi dovessero cambiare.Leggere le recensioni per scoprire le opinioni degli altri clienti sull'impresa di autonoleggio. Il consiglio del sito è quello di scegliere un'impresa con un punteggio da 8 in su.Ricordare che nel noleggio è previsto un deposito da lasciare quando si ritira l’auto. Ma per non avere sorprese si può controllare l'importo del deposito nelle condizioni di noleggio: ovviamente preventivamente bisogna assicurarsi di avere un saldo sufficiente per coprirlo.Infine controllare le condizioni relative al carburante e qual è il chilometraggio incluso, così da evitare al termine del noleggio dell’auto dei supplementi costosi.Nel 2020 sono circa 2 milioni gli italiani che hanno fatto ricorso al noleggio attraverso la prenotazione on line. Un modello di utilizzo dell’auto che include già praticamente tutti i costi fissi, a parte il carburante. Questo ovviamente permette. Ma quali sonoLe auto utilitarie sono in testa anche nel noleggio per privati. Secondo una statistica il 38% dei clienti predilige le auto piccole ai SUV (37%). Circa 2 italiani su 10 invece scelgono un modello crossover a cui in teoria appartengono gli stessi SUV. Ma nel 21% dei casi si fa riferimento a segmenti ibridi nella configurazione del corpo vettura come ormai vuole il trend imposto dai Costruttori. I modelli di berline e station wagon sono il fanalino di coda: circa il 2% dei privati opta per auto più “impegnative” nel noleggio. - (PRIMAPRESS)