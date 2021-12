In Irlanda sulle orme della saga fantasy “Il Trono di Spade” con il tour della Warner Bros

(PRIMAPRESS) - IRLANDA - Per i fan della saga fantasy "Il trono di spade" Il prossimo 4 febbraio si apre in Irlanda del Nord il Game of Thrones Studio Tour ufficiale, e già oggi è possibile prenotarsi il proprio biglietto. Debutterà il 4 febbraio 2022 la nuova esperienza presso i Linen Mill Studios di Banbridge, in Irlanda del Nord, che hanno annunciato la nuova attrazione insieme a Warner Bros. Themed Entertainment.

Ubicato nella location originale delle riprese della celebrata saga in Irlanda del Nord, il Game of Thrones Studio Tour trasporterà i fan nel cuore di Westeros per ammirare immagini, suggestivi set, oggetti di scena, costumi originali e altri elementi del dietro le quinte della serie di successo della Hbo. I biglietti e le esperienze regalo per il tanto atteso Game of Thrones Studio Tour sono ora in vendita sul sito www.gameofthronesstudiotour.com. - (PRIMAPRESS)