Impianti di risalita: spostata la riapertura al 18 gennaio. Speranza ha firmato l’ordinanza

Sul filo di lana delle riapertura del 7 gennaio, per gli impianti di risalita arriva lo spostamento della data. Il ministro della Salute Speranza ha firmato l'ordinanza con cui si differisce la riapertura degli impianti sciistici al 18 gennaio 2021. Nei giorni scorsi, le Regioni e Province autonome avevano chiesto un rinvio della riapertura, programmata per il 7 gennaio, in vista di un allineamento delle linee guida al parere espresso dal Cts.