Il Tirolo austriaco a misura di “Active Family” nel triangolo alpino di Serfaus-Fiss-Ladis

INNSBRUCK (AUSTRIA) - La strana stagione tra caldo, temporali e scioglimento dei ghiacciai, ha mostrato il lato fragile dell'Italia turistica ancora troppo ancorata alle stagionalità. Trentino e Alto Adige stanno lavorando da tempo per destagionalizzare l'offerta sostituendo i rigidi cataloghi dei tour operator "Inverno" e "Estate" in All Season. Un modello già adottato da tempo anche dal vicino Tirolo austriaco con la montagna pronta a declinarsi in tutte le specialità del biking, climbing, parafly ma non solo per gli adulti ma anche per i bambini e non solo per attrarre le famiglie ma per sviluppare i nuovi clienti del prossimo futuro. Il comprensorio di Sarfus-Fiss-Ladis in Tirolo, conosciuta per le due scuole di sci tra le migliori in Europa è una sorprendente destinazione per le famiglie che allo spirito outdoor vogliono abbinare quello "active". Non a caso il payoff per promuovere questo triangolo di villaggi alpini nel Sud del Tirolo, posizionati tra i 1400 ed i 2.500 metri, è "We are The family". Dove tutto è a misura di bambini ma dove ciascun gioco è pensato in chiave pedagogica per sollecitare contatto con la natura con i 5 sensi e allo stesso tempo cimentarsi in piccole sfide fisiche, guadando un laghetto o portare a termine un percorso adventure. Così la Bertas Kinderland a Fiss e la Kinderschneealm a Serfaus diventano mete "family active" con la Super Sommer Card che consente di muoversi, nella lunga estate di questa parte di Tirolo, tra un impianto e l'altro delle cime di Lassida, Komperdell,Alpkop e Möseralm. Scoprire la gastronomia d'alta quota è un altro piccolo vezzo di questo territorio dove l'haut-cusine si sposa con il design della Lounge di Komperdell per scoprire i piatti dell'esclusivo (ospita solo 8 persone) Crystal Cube a 2600 metri da cui si gode il sorprendente panorama di tutta la catena alpina. Ma se non si vogliono sfidare le altissime quote a Komperdell (1980m.) il Cervosa Alm Hugo's è una malga che conserva nei suoi piatti la più autentica tradizione tirolese. I tre Borghi di Serfaus, Fiss e Ladis, sono campioni di bioarchitetture che hanno saputo conservare i segni distintivi delle centenarie malghe con innovazioni costruttive per il risparmio energetico. Il risultato è di un'atmosfera piacevole, funzionale e sostenibile che si respira anche negli hotel di Ladis come Huttendorf con suo ristorante Feuer&Flamme che ospita i suoi clienti in una tradizionale stube dove campeggiano le bottiglie del suo Elixium un mélange di vitigni su cui prevale il Merlot. A Ladis, immediatamente nelle prossimità degli impianti delle cabinovie per le escursioni intorno Möseralm e ai tracciati di downhill per mountain bike, c'è il Garni Frommes della famiglia Pale. Un'autentica oasi di pace e accoglienza. In Serfaus c'è un'icona dell'ospitalità della regione del Landsek, l'Hotel Sharber, un tipico maso di fine '800 trasformato negli anni '70 in un albergo wellness five star.