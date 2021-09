Il Palazzo del TCI diventa Radisson Collection Hotel ma ne farà parte la storica libreria-salotto touring

(PRIMAPRESS) - MILANO - Una partnership con la catena di hotel Radisson riporta il Touring Club Italiano a riappropriarsi dei suoi storici "segni" di luogo dove programmare l'esplorazione di una nuova destinazione. Se il gruppo alberghiero americano di Minneapolis si è ispirato nella sua mission all'esploratore francese Pierre-Esprit Radisson, il TCI è stato, sin dalll'anno di fondazione del 1894, un promotore della conoscenza del mondo attraverso il viaggio. Ora la trasformazione dello storico palazzo del Touring Club Italiano in corso Italia 10, a Milano, sarà riaperto come Radisson Collection Hotel Palazzo Touring Club Milan, su disegno dello Studio Marco Piva. Al suo interno, troverà nuovamente sede il Punto Touring del capoluogo, con la libreria-salotto e agenzia di viaggi punto di riferimento per migliaia di soci e non soci milanesi. Un'operazione importante, che, come ha recentemente sottolineato il presidente del TCI Franco Iseppi, "è il frutto della volontà di rigenerazione per il Touring, per il palazzo, per il quartiere che lo circonda, per i soci e i non soci e per poter difendere sia la funzione sociale sia la testimonianza valoriale del Tci". Un'operazione, in poche parole, che salvaguardia sia la funzione sociale dell'associazione sia la testimonianza dei suoi valori. "Lo stile e la direzione con cui Radisson e lo Studio Marco Piva hanno realizzato il progetto, decisamente innovativo nel mondo dell’hotellerie, si sposa perfettamente con tutto quello che rappresenta il mondo Touring: dal nome stesso dell’hotel, al mantenimento dei tanti “segni” Touring, dal concept di un luogo legato strettamente al mondo del viaggio, alla nuova libreria e agenzia di viaggi come punto di riferimento culturale anche per la città, allo spazio per gli uffici di rappresentanza, alla possibilità di organizzare incontri ed eventi" afferma Iseppi. - (PRIMAPRESS)