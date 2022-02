Ibiza: l’isola dello sport da aprile a dicembre tra maratone, la Ruta de la Sal e la Vuelta Cicloturista

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il volto super wellness dell'isola di Ibiza che da aprile a dicembre dà il meglio di se con 8 appuntamenti internazionali da aprile a dicembre.

Si parte il 9 aprile con la maratona Santa Eulària des Riu Ibiza; dal 14 al 16 aprile la Ruta de la Sal; dal 15 al 17 aprile la Vuelta en BTT; il primo maggio la Ibiza Media Maratón; dall’8 al 10 ottobre la Vuelta Cicloturista; il 16 ottobre la Ibiza Trail Maratón; il 23 ottobre la Ibiza Half Triathlón e dal 2 al 4 dicembre i tre giorni del Trail Ibiza. Gli eventi sono stati presentati alla Fiera Internazionale del Turismo a Madrid come manifestazioni di interesse turistico sportive per incrementare, nell’arco di tutto l’anno, l’interesse degli appassionati verso l’isola delle Baleari che ha i luoghi ideali per la pratica sportiva grazie alle dolci temperature, alle attività per il tempo libero e al patrimonio naturale. Alla presentazione degli eventi sportivi hanno partecipato atleti famosi, tutti unanimi nel sottolineare l’importanza a livello internazionale delle manifestazioni e la capacità di Ibiza di essere il luogo migliore dove prepararle. L’ex ciclista Óscar Pereiro, vincitore del Tour de France del 2006; il maratoneta Dani Mateo che gareggia sulle lunghe distanze; il podista Marc Tur, specializzato nella marcia, e la triatleta Sara Pérez hanno confessato il loro amore per Ibiza, così come l’atleta Tamara Sanfabio, a cui resta da provare solo la Ruta de la Sal perché «le altre le ho fatte tutte. Andare a Ibiza è come andare a casa, è buona in qualsiasi periodo dell’anno». «Ibiza è molte isole in una», ha commentato il presidente del Consiglio di Ibiza Vicent Marí. «D’altra parte è a solo un’ora di aereo da Madrid e a due da qualsiasi capitale europea; grazie a questo gli sportivi e le loro famiglie possono conoscere la nostra cultura, la moda, l’artigianato e tutto quello che offriamo per il tempo libero e per la pratica dello sport». La Ibiza Marathon del 9 aprile consente di partecipare alla classica gara di 42 km o alla mezza maratona di 12 km e, ancora, alla competizione 21K + 21K Relay da fare in coppia. La regata Ruta de la Sal, dal 14 al 16 aprile, con la maggior partecipazione di imbarcazioni del Mediterraneo, prevede un percorso che parte dal porto Ginesta di Castelldefels, a sud di Barcellona, e uno che salpa dal porto di Denia per Sant Antoni de Portmany, sulla costa occidentale di Ibiza, per rispettivamente 140 e 120 miglia nautiche. Sempre nella settimana di Pasqua, dal 15 al 17 aprile, la Vuelta en BTT è una gara tecnica di mountain bike che riunisce mille bikers da tutto il mondo; la corsa è divisa in tre tappe che toccano tutti i luoghi più importanti dell’isola e una, in particolare, nell’entroterra con molti cambi di pendenza. La Ibiza Media Maratón del primo maggio è una competizione di 21 o 10 km che attraversa l’isola dalla città di Sant Josep al centro storico di Eivissa, passando per luoghi iconici come Cala Jondal o Sant Jordi. La Vuelta Cicloturista dell’8 al 10 ottobre è una gara a tappe che attraversa paesaggi spettacolari e che unisce la passione del cicloturismo a una vera competizione sportiva. La Ibiza Trail Maratón del 16 ottobre è una prova di trail running, specialità della corsa a piedi che si svolge nei luoghi più belli e poco conosciuti dell’isola. Molti famosi maratoneti hanno trasformato questa prova sportiva in un appuntamento imperdibile per gli appassionati di trail. La Ibiza Half Triathlón del 23 ottobre prevede una gara di nuoto di 2 km, una prova ciclistica di 85 km e una corsa di 21 km; la competizione parte dalla spiaggia di Figueretas di Eivissa. Infine i tre giorni del Trail Ibiza, dal 2 al 4 dicembre, sono dedicati agli amanti della corsa nella natura e permettono di scoprire angoli suggestivi e panoramici dell’isola. La gara si svolge a tappe e offre diverse possibilità: 10 chilometri di corsa notturna e l’Ultra Trail da 80, 42 o 21 km. - (PRIMAPRESS)