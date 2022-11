I Cammini della Sardegna tra spiritualità, archeologia e bellezze naturali

(PRIMAPRESS) - SARDEGNA - Il trend dei cammini lenti sta assumento proprorzioni sempre più rilevanti nel turismo outdoor. E se i must dei "Cammini" in Europa restano Santiago di Compostela e la Francigena, c'è ora la voglia di riscoprire nuovi itinerari fortemente caratterizzati dalla loro biodiversità e dalle bellezze naturalistiche oltre che spirituali. Il prossimo 11 e 12 novembre a Palazzo delle Stelline a Milano, si parlerà di Cammini e in particolare il Cammino minerario di Santa Barbara in Sardegna (l'editore Terre di Mezzo ha pubblicato una guida dedicata a questo itinerario) con le cumbessias, le strutture aperte dell'accoglienza per i pellegrini ma si parlerà anche del Cammino 100 Torri tra santuari e siti archeologici e naturalistici. Sono 1284 chilometri chesi snodano nel coast to coast della Sardegna toccando le 105 torri d'avvistamento saracene lungo un percorso ad anello che può essere coperto in 8 tappe da Cagliari alla Gallura nel cammino orientale e da Castelsardo con ritorno a Cagliari lungo il versante occidentale. Sul sito www.cammino100torri.com si possono scoprire tutti i luoghi di sosta e trovare tutte le suggestioni per entrare nello spirito di questo itinerario tra i più lunghi d'Italia. - (PRIMAPRESS)