Hotellerie: il Gruppo Hilton annuncia sei nuove apertura in Europa. A Milano Malpensa inaugura il DoubleTree

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il gruppo alberghiero Hilton ha annunciato l’espansione del proprio portfolio DoubleTree con l’apertura di sei nuove proprietà tra Italia, Francia, Romania, Ungheria, Paesi Bassi e Germania. DoubleTree è il brand full-service che sta crescendo maggiormente in Europa, con 37 prossime aperture nell’area nei prossimi cinque anni, che andranno ad aggiungersi agli oltre 120 DoubleTree by Hilton attualmente presenti in EMEA. Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, Europe, Middle East and Africa, di Hilton ha dichiarato: “Fin dall’esordio di DoubleTree in Europa nel 2008, il brand ha continuato a guidare la crescita del segmento upscale in Europa, in quanto si trova in 19 Paesi a cui se ne aggiungeranno altri 7 nei prossimi anni. Brand di forte richiamo per quei proprietari che intendono avviare la conversione di proprietà, la sua positiva reputation globale e una customer base fedele fanno di DoubleTree by Hilton un marchio che offre grandi opportunità di sviluppo. Dei 600 hotel Hilton in EMEA, 140 sono DoubleTree by Hilton; le sei nuove aperture sono strategicamente posizionate per soddisfare le preferenze dei clienti e le richieste del mercato, rappresentando al contempo l’entrata in scena di Hilton in nuove destinazioni”. Le aperture riguardano il Double Tree by Hilton di Milano Malpensa, il Sittard di Limburg nei Paesi Bassi, l’Hannover Schweizerhof in Germania, il Lyon Euroexpo in Francia, il Buda Hilss Hotel in Ungheria e il Brasov City Centre in Romania. - (PRIMAPRESS)