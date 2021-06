Hotel: il debutto del Sighientu Thalasso &Spa in Sardegna con la “livrea” del brand Smy Hotel

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI – Il Sighientu Thalasso &Spa di Marina di Capitanata, tra Cagliari e Villasimius, debutta questa estate sotto il marchio Smy Hotel Italia. Il marchio di hotellerie attivo in Spagna, Portogallo, Italia e Grecia coglie l’occasione per promuovere una campagna del 30% di riduzione per le prenotazioni effettuate online da oggi al 20 giugno per lo Smy Sighientu Thalasso & Spa. La struttura si trova lungo la costa sud della Sardegna, tra Cagliari e Villasimius, di fronte al Golfo degli Angeli, oltre alla spiaggia attrezzata gode di una Spa di 2.500 metri quadrati, recentemente rinnovata, con piscine di acqua di mare riscaldata a 32° e un’area dedicata a trattamenti olistici, massaggi antistress, oltre a trattamenti gaudenti e di remise en forme a base di base alghe marine. - (PRIMAPRESS)