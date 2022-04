Green Road Award 2022: aperte alla Bit le candidature per le ciclabili “verdi” delle Regioni italiane

(PRIMAPRESS) - MILANO - Al via oggi alla Bit di Milano l’Italian Green Road Award 2022, quello che è ormai l’Oscar italiano del cicloturismo. Il premio è un riconoscimento alle Regioni italiane che si sono distinte per politiche a favore del turismo lento e sostenibile. “I percorsi ciclabili completi di servizi e segnaletica idonea - ha spiegato il presidente della giuria del premio,Ludovica Casellati - si sono rivelati un drive importante non solo per il segmento del cicloturismo ma per lo stesso incoming turistico che ha fatto breccia sui mercati esteri contribuendo alla conoscenza anche dei piccoli borghi e dell’ entroterra del nostro paese”.

La proclamazione dei vincitori del Green Road Award si svolgerà dal 2 al 4 giugno in Basilicata, a Matera che lo scorso anno aveva meritato l'Oscar per la sua ciclovia da Matera alle Dolomiti Lucane, un percorso che dalla Città dei Sassi, patrimonio Unesco e Capitale europea della Cultura 2019, che attraversa il parco della Murgia Materana passando per il Parco di Gallipoli Cognato.