Fotografia: in viaggio con DOVE alla scoperta di Venezia con il fotogiornalista Enrico De Santis

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - C’è un modo di viaggiare che appartiene a persone desiderose di cogliere lo spirito e l’anima di un luogo in compagnia di un genius loci, un autentico cicerone che di quel luogo conosce angoli, storie e segreti per averlo vissuto nei suoi scrupolosi reportage fotografici. È questo il mood a cui si ispira il tour “Venezia fotografica” di In viaggio con Dove, 4 giorni (3notti con partenza 1 Luglio 2021) muovendosi tra calli, campielli e ponti in compagnia del fotogiornalista Enrico De Santis.De Santis, oltre ad essere uno dei più sensibili fotografi di viaggi, ha studiato arte a Roma, New York, Londra e Milano. E questo fa di lui una “guida” per guardare con occhi sempre diversi la città lagunare. Il fascino di dettagli architettonici e paesaggistici diventano opportunità di scatti fotografici da “collezione” per viaggiatori ispirati. https://www.doveclub.it/tour/italia/viaggio-venezia-fotografica/ - (PRIMAPRESS)