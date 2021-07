Festival del Viaggiatore: itinerari veneti tra incontri e musica in barchesse, ville e giardini

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - La formula del Festival del Viaggiatore, arrivato alla sua settima edizione, non poteva che essere itinerante facendo scoprire luoghi ed eventi in tre province del Veneto articolato in due fine settimana di settembre (17-19 e 24-26). Un Festival itinerante, dunque, che toccherà tre province del Veneto - Venezia, Treviso e Vicenza - e sei comuni: Venezia Lido, Asolo, Bassano del Grappa, Maser, Possagno e Mussolente. Occasione ideale, per chi potrà concedersi qualche giorno di vacanza in settembre, per immergersi nella cultura in alcune delle località più belle del Veneto. Ogni tappa offre eventi e incontri con viaggiatori d’eccezione, rivelando ville, giardini, barchesse e palazzia abitualmente preclusi al turista, spesso aperti per la prima volta al pubblico e talvolta sconosciuti anche a chi vive in quegli stessi luoghi. Gli ospiti- viaggiatori sono trasversali a diversi mondi: dall’arte al cinema, dallo sport alla letteratura, dal giornalismo all’impresa, dall’innovazione alla moda, dall’escursionismo al graphic design, dall’artigianato al mondo scientifico, dalla musica all’universo variegato del web. Un programma strettamente connesso al Premio Segafredo Zanetti Un libro Un film, dedicato a opere letterarie segnalate da librerie indipendenti in Italia e nel mondo e selezionate da esperti. Ecco alcuni degli incontri in programma: Possagno (TV) (17 settembre 2021) Gypsotheca del Canova ore 21.00 Fuori luogo MUSICISTI IN ALTRE TERRE

aspettando il bicentenario canoviano Glauco Bertagnin, violinista

Enrico Zanovello, organista Presenta Emanuela Cananzi, direttrice artistica Un repertorio che esalta la vivacità culturale europea del XVIII secolo, frutto dei viaggi, delle esperienze e dell’osmosi dei saperi dei grandi musicisti dell’epoca. Tra gli spettatori gli splendidi modelli in gesso del Canova. Musica e forme si fondono in un’esperienza fuori dal comune. Bassano del Grappa (VI)

18 settembre 2021 - Chiostro del Museo Civico ore 18.00 Fuori Coro LO SGUARDO DEGLI ALTRI Carmen Lasorella, giornalista Dialoga con Sabina Fadel, giornalista Reporter di guerra, inviata speciale, anchorwoman, ha viaggiato in più di 60 Paesi, ama la moto, le sfide e le visioni alternative. La vita, il nostro Paese e il mondo visti da uno sguardo coraggioso e originale. Mussolente (TV) 19 settembre 2021 - Giardino Villa Piovene ore 10.00 Percorso animato per famiglie con l’attore Luca Zanett Roccolo di Villa Piovene ore 11.30 Fuori dal giogo STATE FUORI, STATE LIBERI Paolo Crepet, psichiatra Dialoga con Antonio Gregolin, giornalista Ritornare pienamente fuori per non perdere il senso della vita, del tempo, delle relazioni. Come far riacquistare ai bambini e ai ragazzi tutti i “fuori” che servono a crescere. Roccolo di Villa Piovene ore 15.00 Fuori …. classe LA SCUOLA SUL PIAVE Martina Minato, educatrice Dialoga con Federica Augusta Rossi, giornalista L’ambiente naturale come classe, fuori dall’aula e dai perimetri delle metodologie tradizionali. La scuola del fiume, parte del circuito della rete delle scuole naturali, mette al centro creatività e benessere dei bambini e coinvolge la comunità nei processi educativi. Una piccola grande rivoluzione pedagogica. Maser (TV) 24 settembre 2021 Villa di Maser ore 18.30 Fuori dalle regole L’AMORE DEVI SEGUIRLO Nada, cantautrice Dialoga con Daniela Amenta, giornalista Poteva essere la più grande regina del pop, ha scelto di diventare cantautrice e di accettare una serie di sfide nel segno della contaminazione. Perché la libertà non ha prezzo. Asolo 25 settembre 2021 Casa Duse ore 10.00 Fuori rotta L’ANIMA DEL VIAGGIO Caterina Borgato, fotografa Dialoga con Federica Augusta Rossi, giornalista - (PRIMAPRESS)