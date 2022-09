Eurobirdwatch 2022: nell’oasi del Lago di Candia per lo spettacolo delle migrazioni

(PRIMAPRESS) - TORINO- Un secolo fa (cade quest’anno il suo centenario) ambientalisti visionari, preoccupati per la difficile situazione degli uccelli del mondo e dell’ambiente in generale si sono uniti per formare un movimento internazionale che ha ha dato vita al BirdLife International. Ogni anno l’organizzazione promuove le giornate delle “migrazioni” che in Europa prende il nome di Eurobirdwatch e si terrà Il prossimo 1 e 2 ottobre. Questa manifestazione si tiene in tutta Europa da più di 20 anni il primo fine settimana di ottobre. Diversi ornitologi, in oltre 40 nazioni, sono a disposizione presso punti di osservazione delle maggiori oasi naturalistiche per accogliere appassionati birdwatcher e aiutarli a identificare le numerose specie di passaggio. La Sezione Lipu di Torino partecipa all’iniziativa con una giornata dedicata all’osservazione degli uccelli organizzata con Vivere Parchi a.p.s e la rivista di natura Oasis. L’evento si svolge in collaborazione con Swarovski Optik, leader mondiale di ottiche da osservazione. Nel corso della giornata si svolgeranno escursioni di birdwatching e visite guidate in battello elettrico nel Parco Naturale del Lago di Candia, importante area protetta gestita dalla Città Metropolitana di Torino, Zona Speciale di Conservazione dell’Unione Europea. ( liputorino.it ) - (PRIMAPRESS)