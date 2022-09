Escursioni: a Montese, nel cuore degli Appennini modenesi per il bramito del cervo nel Camp Experience Le Casellacce

(PRIMAPRESS) - MODENA - Con l'arrivo dell'autunno si apre la stagione degli amori dei cervi: i boschi si animano e il silenzio è rotto dal loro bramito. Il bramito del cervo è uno struggente richiamo d'amore, udibile anche a chilometri di distanza, che serve ai maschi per stabilire la loro dominanza, per conquistare le femmine. Uno spettacolo imperdibile e di grande suggestione per gli amanti della natura e le escursioni outdoor. A Montese, l'Agriturismo Le Casellacce, immerso nei boschi dell'Appennino Modenese ai piedi del Monte Cimone, organizza dal 15 al 17 settembre prossimo, in collaborazione con il brand di binocoli e cannocchiali, Swarovski Optik, delle uscite con un Land Rover attrezzato per l'osservazione naturalistica. Una guida esperta del Camp Experience Le Casellacce accompagnerà, nei tre giorni di uscita, gruppi di 5 persone sui viewpoint naturali per osservare l'emozionante sfida dei maschi di cervo incrociando le loro impalcature ramificate. Info: agriturismocasellacce.it - (PRIMAPRESS)