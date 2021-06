Escursioni: iniziata la stagione dei rifugi della Lombardia tra letture nella natura e cori di montagna

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il turismo di montagna riparte e l’accoglienza dei rifugi si prepara per una stagione intensa e con alcune novità introdotte circa le misure di sicurezza sanitarie come sottolinea l’associazione di Assorifugi Lombardia che conta 180 rifugi dislocati nelle Alpi e Prealpi lombarde. Facilmente raggiungibile da tutta l’Italia e dall’Europa, la Lombardia offre paesaggi naturali diversi tra loro muovendosi tra scenari che passano dai ghiacciai in alta quota ai pascoli fioriti di altopiani o la flora e fauna di boschi nel fondovalle. “Se il trekking è sempre stata una delle attività che ha portato un turismo appassionato della natura a vivere l’esperienza autentica dei rifugi - dice il vicepresidente di Rifugi Lombardia, Michele Bariselli - il trend crescente della mountain bike a pedalata assistita ha sviluppato un nuovo segmento di escursionisti”. I Rifugi di Lombardia sono certamente una meta da raggiungere dopo un trekking o punti di partenza per un’ascensione alpinistica, ma racchiudono anche il fascino antico della condivisione dei luoghi di montagna. Nel tempo queste oasi d’altitudine si sono anche trasformati in luoghi per spettacoli teatrali, letture, cori di montagna e degustazioni per scoprire l’altro volto seducente di questa forma di ospitalità. Nei giorni scorsi è ripartita l’iniziativa ‘Girarifugi e Alpeggi’, una sorta di passaporto che consente di collezionare un timbro “sosta” per ciascuno dei 25 rifugi dell’associazione con premio finale per chi completa il tour. rifugi.lombardia.it - (PRIMAPRESS)